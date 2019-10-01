«Татнефть» удвоила уставный капитал возможного оператора ОЭЗ «АлмА»

«Татнефть» увеличила почти в два раза уставный капитал ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия», следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Капитал компании вырос с 58 млн рублей до 112,8 млн рублей. Сведения в ЕГРЮЛ внесены 30 сентября.

«Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономики Татарстана пишет, что указанное ООО будет управлять новой особой экономической зоной «АлмА». «Татнефть» выступает в ней стратегическим инвестором.

Напомним, что новую ОЭЗ намерены расположить на территории трех районов республики: Альметьевском, Лениногорском и Нижнекамском. Общая площадь — 462 га, ОЭЗ уже частично обеспечена инфраструктурой.

Согласно прогнозным показателям, к 2025 году объем инвестиций в ОЭЗ «АлмА» достигнет почти 68 млрд рублей. Будет создано более 1 400 новых рабочих мест.

Уже сейчас подписаны восемь соглашений о намерениях с якорными резидентами ОЭЗ. Всего в ОЭЗ «АлмА» планируется привлечь не менее 17 резидентов.