Суд отказал фигуранту дела Мамаева и Кокорина в освобождении по УДО

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, который был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.



Этот решение может быть обжаловано. Если оно не будет пересмотрено, то Протасовицкий останется отбывать наказание до 13 ноября 2019 года, пишет ТАСС.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.