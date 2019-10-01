Опрос: половина россиян никогда не сталкивались с групповыми собеседованиями

42% россиян проходили групповые собеседования, деловые игры или похожие способы отбора на работу, еще 51% никогда с таким не сталкивались. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса «Авито Работа», проведенного среди 6 829 представителей рабочих профессий (есть в распоряжении «Реального времени»).

Большинство россиян (43%) нейтрально относятся к групповым собеседованиям. 5% респондентов сообщили о негативном отношении к таким формам отбора, а 6%, наоборот, относятся к ним полностью положительно.

Чаще всего с групповыми собеседованиями встречались кандидаты в возрастных категориях 18—24 лет (48%) и 25—34 лет (49%). На третьем месте оказались соискатели в категории 65+. Эксперты подчеркнули, что у этой категории групповые собеседования гораздо более частое явление, чем у респондентов в других возрастных группах.



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