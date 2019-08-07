Новости аналитики

08:55 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Работодатели рассказали, что привлекает их внимание на собеседовании

08:29, 07.08.2019
Работодатели рассказали, что привлекает их внимание на собеседовании
Фото: realnoevremya.ru

Большинство работодателей в первую очередь привлекает внимание внешний вид кандидата, затем его пунктуальность и только потом соответствие соискателя реальным требованиям. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру, сообщает ТАСС.

По данным материалов исследования, 71% представителей компании обращают внимание на внешний вид соискателя, 67% работодателей оценивают пунктуальность кандидата. Интерес соискателя к должности и реальное соответствие требованиям вакансии интересует 61% нанимателей.

Помимо этого, не остаются без внимания манеры и воспитание кандидата, на них обращают внимание 57% опрошенных, а 53% работодателей проверяют соответствие резюме и реальных компетенций человека на собеседовании. А наличие рекомендации и увлечения соискателей практически остаются без внимания.

Ранее социологи назвали лучших работодателей России.

АналитикаОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров