Премьер-министр Татарстана поздравил с Международным днем пожилых людей

Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил с Международным днем пожилых людей.



«Этот праздник — не напоминание о возрасте, а день выражения нашей общей благодарности за самоотверженный труд, за воспитание молодого поколения, за активное участие в жизни республики и, наконец, день особого внимания к каждому ветерану. Этот день дает возможность каждому члену нашего общества задуматься о судьбах старшего поколения, выразить свою признательность и любовь людям, прошедшим большой жизненный путь, умудренным знаниями и опытом, внесшим неоценимый вклад в развитие страны и республики», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента РТ.

Песошин отметил, что «главным богатством нашей страны всегда были люди, чей труд и творческие замыслы, интеллект и профессиональный опыт становились решающей силой в достижении самых ярких, значительных успехов, чей человеческий и гражданский подвиг и беззаветная любовь к родной земле являются ориентирами для всех последующих поколений».

«Многие ветераны, несмотря на преклонные годы, до сих пор ведут активную общественную работу, занимаются военно-патриотическим и нравственным воспитанием молодого поколения. Примите нашу искреннюю признательность и благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для страны и республики. Мы высоко ценим ваш опыт и мудрость, которые являются для нас опорой в решении важнейших задач социально-экономического развития республики», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что сегодня в столице Татарстана стартовала декада пожилых граждан, приуроченная к Международному дню пожилых людей. Во всех районах города пройдут десятки концертов, специальные акции и мастер-классы.