Для четверти городского населения в Казани стартует декада пожилых

Фото: Фото: Инна Серова

Завтра в столице Татарстана стартует декада пожилых граждан, приуроченная к Международному дню пожилых людей. Во всех районах города пройдут десятки концертов, специальные акции и мастер-классы, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

Врачи-специалисты посетят одиноких лежачих больных пожилого возраста. Всего на учете в центре социального обслуживания на дому состоят более 1,5 тыс. пожилых одиноких жителей. С 1 по 10 октября для пенсионеров будут бесплатно работать некоторые парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и городские бани. Полный перечень услуг и график работ организаций опубликует на сайте мэрия Казани.

1 октября в КДК им. Ленина перед пенсионерами с концертом выступят мастера искусств и лучшие творческие коллективы Казани и республики. С 1 по 10 октября во все муниципальные музеи для пожилых посетителей вход свободный. Национальный музей РТ подготовил специальную программу с тематическими экскурсиями, музыкальными лекциями, мастер-классами, театрализовано-костюмированным шоу. 1 октября все пожилые люди смогут бесплатно посетить и Казанский зооботсад. В рамках декады пройдет целая серия спортивных состязаний для пенсионеров по плаванию, футболу, бильярду, праздничные концерты во всех школах искусств.

1 октября стартует прием заявок от пенсионеров на участие в модном показе «Подиум зрелой красоты» в рамках проекта «Добрая Казань». Возрастным моделям расскажут о стиле, правильном питании, здоровом образе жизни. Об условиях участия в проекте можно узнать по телефону 239-26-36.

По словам первого заместителя руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, в последнее время люди старшего поколения демонстрируют, как можно и нужно жить интересно и активно. В Казани действует проект «Жизнелюб». Помимо традиционных курсов по вокалу, рукоделию, все больше пожилых выбирают занятия по компьютерной грамотности, занимаются модной скандинавской ходьбой. Декада дает возможность казанцам проявить еще больше внимания к людям старшего поколения.

По данным Пенсионного фонда, в Казани проживают более 326 тыс. граждан, получающих пенсию по старости, — это четверть населения города. 80-летний рубеж перешагнули более 42 тыс. жителей. 69 казанцам в этом году исполняется 100 и более лет, среди них 60 женщин и девять мужчин.