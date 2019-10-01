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Башкир Квят признался, что редко матерится на родном языке

09:11, 01.10.2019 3
Башкир Квят признался, что редко матерится на родном языке
Фото: formula1.com

Российский пилот «Формулы-1» из команды «Торо Россо» и уроженец Башкортостана Даниил Квят рассказал, на каких языках может свободно общаться.

«Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов. По-русски говорю редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.

Матерюсь ли на родном языке? Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11—12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне», — цитируют Квята «Известия».

Напомним, ранее перед российским этапом «Формулы-1» в Сочи Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».

Спорт Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    все нации матеряться на русском. . потому что на родном нельзя
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  • Анонимно 01 окт
    Если он из Башкортостана, почему "Реальное время" сразу приписывает его к Башкирам? Что за особая любовь у "Р.В" к Башкирам?
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  • Анонимно 01 окт
    И в каком месте он "башкир"? Достало уже, если пишут о башкортостане то сразу "башкирский игрок", "башкирский завод", "башкирская школа" и т.д.! Почему тогда не пишете "татарский игрок" а "татарстанский", не "татарский институт" а "татарстанский"?
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