Башкир Квят признался, что редко матерится на родном языке

Российский пилот «Формулы-1» из команды «Торо Россо» и уроженец Башкортостана Даниил Квят рассказал, на каких языках может свободно общаться.

«Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов. По-русски говорю редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.

Матерюсь ли на родном языке? Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11—12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне», — цитируют Квята «Известия».

Напомним, ранее перед российским этапом «Формулы-1» в Сочи Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».