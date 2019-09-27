Гонщику «Формулы-1» Даниилу Квяту подарили именную футболку «Уфы»

Российскому пилоту итальянской команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа» с первым номером на спине.

В свою очередь, гонщик признался, что следит за выступлениями родного клуба, отметив победы «Уфы» над «Зенитом» и «Спартаком».

Напомним, что Даниил Квят является уроженцем Башкортостана. Россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года и за это время принял участие в более 80 гонках.