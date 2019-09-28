Добытчик полезных ископаемых на Каме заплатит за отключение системы ГЛОНАСС от 300 до 500 тыс. рублей
Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ в ходе совместной проверки с ОМВД России по Рыбно-Слободскому району выявили факт отключения системы спутниковой навигации ГЛОНАСС при добыче общераспространенных полезных ископаемых на Каме. Нарушителю грозит штраф до 500 тыс. рублей.
Речь идет об отсутствии подключения земснаряда «Портовый-4". Между тем такое подключение является обязательным условием добычи ОПИ, говорится на сайте Минэкологии РТ.
В отношении юридического и должностного лица составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Предприятию грозит административный штраф от 300 до 500 тыс. рублей.
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