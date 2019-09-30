Андрей Педан: «Сегодня мы взяли два очка, их нужно забыть и готовиться к следующей игре»

Автор гола в ворота «Нефтехимика» Андрей Педан подвел итоги победного матча.

— Поздравляем с третьей шайбой за третий матч подряд, это больше, чем за весь прошлый сезон. Как так получилось?

— Просто оказываюсь в нужное время в нужном месте. Закрывают вратаря или какой-то там отскок залетает. Я рад, что эта шайба помогла команде выиграть.

— Сегодняшний матч сложился сложнее, чем 11 дней назад против того же «Нефтехимика»?

— Да, команда сегодня вышла заряженная. У нас были потери при выходах из зоны, позволяли им активно играть в атаке. Много силовых приемов, игра была интенсивная, тяжелая.

— «Ак Барс» стал меньше удаляться по сравнению с прошлой выездной серией. Тренеры общались на эту тему с игроками?

— У нас есть на это акцент. Потому что играть в меньшинстве тяжело. Некоторые ребята играют меньше, некоторые больше, поэтому устают. Лучше играть 5 на 4, чем наоборот.

— Впервые за полтора года «Ак Барс» вышел на первое место на Востоке. Как атмосфера в команде?

— Атмосфера позитивная, конечно. Всегда настроение хорошее, когда команда выигрывает. Нет никакого траура, когда всем проигрываешь совсем другое настроение. Но также это не расслабляет нас, мы продолжаем усердно работать. Сегодня мы взяли два очка, их нужно забыть и уже надо готовиться к следующей игре. Тем более приедет СКА, это интересная игра для всех.

— Как вам форма?

— Мне понравилась. Все-таки Татарстан, «Татнефть», поэтому с черным цветом ассоциация. Мне кажется интересный ход.

— Предыдущие результаты, крупные победы, как-то оказывали сегодня влияние?

— Нет. Нас не расслабляет счет, для нас важен результат. Будь-то 1:0 или 7:0, разницы никакой. Понятно, что когда вратарь играет на «ноль», там появляется дополнительная мотивация поддержать ему. Но 3:2 тоже результат хороший, это два очка.

— Жесткая игра с вашей стороны — установка тренера?

— Мы всегда стараемся играть активно, без прокатов. Это стандартная установка против всех команд, а не только с Нижнекамском.

— Квартальнов по прошлым играм был недоволен вторым периодом. Что изменилось в этот раз?

— Стали играть попроще в своей зоне, тем самым начали проводить больше времени в атаке. Создавали моменты, и они привели к голам, — цитирует слова Педана корреспондент «Реального времени».