Павел Мамаев: «Не представляю ощущения людей с большими сроками»

Фото: Илья Питалев, «РИА Новости»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью жене Алане рассказал о времени, проведенном в тюрьме, и о первых ощущениях после освобождения.

— Какие ощущения были после приезда в Москву?

— Очень непонятные. Изначально очень долго ждали. Когда озвучили решение о том, что нас выпускают, мы ждали этого дня, и каждый день был в тревоге, пока не наступило 17 сентября. Хоть это и было маловероятно, но в любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось. Поэтому каждый день, кроме выходных, мы встречали с тревогой и ждали неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало, одни негативные новости.

— Какой режим дня у вас был в колонии? На чем вы спали?

— Это железные такие кровати, куда кладется матрас. В простонародье они «шконками» называются. Ели по-разному — и баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Баланда — это еда, которую там готовят. Нормально по вкусу, кстати. Но мы ее не очень часто ели.

— Что запомнилось о тюрьме?

— Там прежде чем что-то сделать, нужно выработать план, последовательность своих действий. Начинаешь думать о последствиях своих поступков. Всегда чувствуешь ответственность за себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, надо 100 раз подумать.

— Сотрудники вас там били?

— Конечно, нет. Я своими глазами не видел. Рассказывали про разные лагеря и СИЗО, но лично я не видел, чтобы кого-то избивали.

— Что ты почувствовал, когда зашел в квартиру?

— Когда возвращался домой, думал, что не представляю ощущения людей с большими сроками. Мы пробыли там 11,5 месяца — у меня сейчас телефон в руке, распорядка нет. Была какая-то подкожная дрожь. Я не буду отвечать за Сашу, и его в этот заплет я не буду подставлять. Ну так получилось. Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так, — сказал Мамаев.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы. 17 сентября футболисты были освобождены по УДО.

Накануне было объявлено, что Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом». Сыграть за ростовчан футболист сможет только после зимнего перерыва в чемпионате.