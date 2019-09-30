Женщины смогут посещать Саудовскую Аравию без ограничений

После введения туристических виз в Саудовской Аравии женщины смогут без ограничений посещать королевство.

Единственный критерий — визу может получить только тот, кто достиг 18-летнего возраста. Дети могут посетить королевство с родителями, сообщил посол Саудовской Аравии в России Раид бин Халид Кримли.

Он отметил, что ограничений на выдачу виз Саудовской Аравии для россиян не будет. Более того, авиационные власти двух стран подготовили все документы для прямого авиасообщения между государствами, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы. Возможность посещать страну получат граждане 49 стран мира, в том числе и России. Отмечается, что запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве, будет также распространяться на туристов. При этом ношение абайи [арабского платья с длинными рукавами, как правило, черного цвета] для женщин не будет обязательным, достаточно будет «скромной одежды», в том числе и на общественных пляжах. Женщины без сопровождения родственников мужского пола также смогут посетить королевство.