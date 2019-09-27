Саудовская Аравия начнет пускать в страну туристов

Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы. Возможность посещать страну получат граждане 49 стран мира.

Оформить визу можно будет онлайн за $80, сообщает Reuters. При этом доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен.

Отмечается, что запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве, будет также распространяться на туристов. При этом ношение абайи [арабского платья с длинными рукавами, как правило черного цвета] для женщин не будет обязательным, достаточно будет «скромной одежды», в том числе и на общественных пляжах. Женщины без сопровождения родственников мужского пола также смогут посетить королевство.

Ранее уже сообщалось, что Саудовская Аравия запустит продажу туристических виз. Пока въехать в страну могут только трудовые мигранты и паломники.