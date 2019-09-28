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Саудовская Аравия хочет организовать прямое авиасообщение с Россией

16:32, 28.09.2019
Саудовская Аравия хочет организовать прямое авиасообщение с Россией
Фото: realnoevremya.ru

Власти Саудовской Аравии собираются подтолкнуть местные авиакомпании к тому, чтобы организовать прямые рейсы в Россию.

Глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб отметил, что направление полетов будет определено в зависимости от предпочтений российских туристов.

«Если они хотят увидеть море, мы откроем рейсы к Красному морю. Если они хотят увидеть (культурное) наследие и историю, … мы сделаем проще дорогу для наших дорогих туристов из России», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран.

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