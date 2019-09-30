ФНС предупредила о мошеннических письмах о налогах

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с налоговыми уведомлениями.



Ранее некоторые пользователи соцсетей сообщили, что получили оформленные как оригинальные письма от ФНС, но с ошибочной суммой сбора.

В связи с этим ФНС рекомендует проверять реквизиты (в том числе получателя) платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения, касающиеся налогооблагаемого имущества, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», пишет RNS.

Ранее Минтруд предупредил о рассылке недостоверных сообщений о пособиях.