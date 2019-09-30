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Минтруд предупредил о рассылке недостоверных сообщений о пособиях

12:45, 30.09.2019
Минтруд предупредил о рассылке недостоверных сообщений о пособиях
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Информация о «выводе денежного пособия» в размере 115 тыс. рублей для работавших в 1991—2019 годах россиян, рассылаемая в мессенджерах и Facebook, является фейковой. Об этом заявили в Минтруде России.

Сообщения рассылаются от имени ведомства. В министерстве подчеркнули, что оно рассылки информации гражданам не делает.

В министерстве порекомендовали россиянам быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что согласно докладу Оксфордского интернет-института, число стран, где проводятся кампании по распространению дезинформации, составляет не менее 70.

Общество
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