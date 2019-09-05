В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды

В России скоро заработает интерактивная «карта-светофор» с информацией о загрязненности воздуха и воды. Она будет доступна любому пользователю, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.

Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные Росприроднадзора и Роспотребнадзора на интерактивной карте будут сведены в простое и понятное представление: «зеленый», «желтый» или «красный» уровни загрязнения», пишет «РИА Новости».



Ранее Минприроды России назвало города с самым загрязненным воздухом. В них в совокупности проживают 5,1 млн человек. В перечень вошли следующие города: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.