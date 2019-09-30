«Татнефть» назначила ответственного за изменение климата

«Татнефть» определила внешнего экологического куратора, который будет отвечать за исполнение Парижского соглашения об изменении климата. Им стал независимый директор и член совета директоров «Татнефти» венгр Ласло Гереч.

Сегодня совет директоров «Татнефти» наделил его полномочиями по надзору деятельности, связанной с изменением климата.

«Для обеспечения эффективной реализации политики в области климата независимый директор Ласло Гереч назначен членом совета директоров, отвечающим за надзор деятельности, связанной с изменением климата», — говорится в сообщении «Татнефти».

Кроме того, совет директоров утвердил новую редакцию политики «Татнефти» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. «Новая политика учитывает требования и лучшие практики в области охраны труда, обеспечения промышленной и экологической безопасности на основе риск-ориентированного подхода и международных стандартов управления», — отмечается в сообщении «Татнефти».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 сентября подписал о присоединении России к Парижскому соглашению по климату.

Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Стратегическая цель документа — удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и «приложение усилий» для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.