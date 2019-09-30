Волейболист «Зенита» Михайлов: «Идет давление на Россию, допинг — мировая проблема»

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Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов высказался по поводу очередного допингового скандала в российском спорте.

«Идет давление на Россию. Наверное, где-то политические моменты, как в предыдущие годы. Допинг — это проблема не только российского спорта, а мирового спорта в целом. Были случаи и в России, и в других странах, но почему-то все сконцентрированы именно на России. Возможно, нашу страну по каким-то причинам боятся и недолюбливают», — цитирует Михайлова «Спорт день за днем».

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.