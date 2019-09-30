Глава Саранска поручил не давать отопление в здание мэрии, пока оно не поступит во все дома

Глава Саранска Петр Тултаев поручил не включать отопление в здании администрации, пока не будут подключены к теплу все дома.

«Разберитесь, какие проблемы у домоуправления №9, почему жители жалуются, что в обслуживаемых этой управляющей компанией домах до сих пор нет тепла. И еще: пока во всех домах теплоснабжение не нормализуется, в здание Администрации города подачу тепла не начинать», — цитирует градоначальника пресс-служба администрации.

На оперативном совещании стало известно, что детские сады и школы в городе обеспечены теплом. Не подключенным к отоплению из-за аварии остается один дом по улице Московской.

Отопление в Саранске начали включать 24 сентября.

Ранее сообщалось, что уже 40 человек обратились в мэрию Казани с вопросами по теплу в домах.