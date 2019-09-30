Уже 40 человек обратились в мэрию Казани с вопросами по теплу в домах

В 12 домов Казани пока еще только планируют подать отопление. На отладку системы отопления город отвел две недели. Около 40 человек уже обратились с вопросами по теплу в интернет-приемную мэрии.

24 сентября в Казани начался отопительный сезон. Сегодня в городе работают все 138 котельных «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных. Об этом сообщил на деловом понедельнике председатель комитета по ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Источники теплоснабжения «Татэнерго» и «Казэнерго» перешли на зимнюю схему работы. Досрочно 17 сентября тепло подали в часть больниц, детских садов и школ столицы Татарстана.

Сейчас с теплом все объекты соцсферы и 5 311 домов. 400 многоквартирных домов отапливаются от децентрализованных источников, решение о переходе на зимний режим их жильцы принимают самостоятельно.

Вопросы граждан принимает система «Открытая Казань», в которой заработал специальный ресурс «Пуск тепла». Номера телефонов горячей линии комитета ЖКХ, управляющих организаций указаны на сайте kzn.ru.