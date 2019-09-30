Жемалетдинов, Чистяков и Комличенко вызваны в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав на игры отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Кипра и Шотландии.

Среди новых имен можно отметить вызов бывшего игрока «Рубина» Рифата Жемалетдинова, защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко. При этом форвард ЦСКА Федор Чалов снова остался вне заявки сборной.

Также в составе сборной нет ни одного футболиста казанского «Рубина».

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Сборной России предстоит провести два матча. С Шотландией россияне сыграют 10 октября в Москве, а с Кипром — на выезде 13 октября.