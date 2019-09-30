Минниханов предложил финской компании Uros стать резидентом ОЭЗ «Иннополис»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с руководством финской IT-компании Uros сообщил о перспективах присутствия компании в качестве резидента ОЭЗ «Иннополис».

«Uros — быстрорастущая финская компания в сфере цифровизации. Вы представлены во многих странах. У вас есть предложения в области систем контроля, «умного» освещения и отопления, образования и других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ «Иннополис». Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах», — сказал он.

Участники встречи обсудили возможности осуществления совместных проектов. Так, рассматривалась возможность внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в водораспределительной сети. С помощью систем Uros оператор в режиме реального времени может обнаружить отклонения в общем химическом анализе воды и принять незамедлительные меры.

В конце встречи первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и президент компании Uros Пекка Пуолакки подписали меморандум о взаимопонимании между Правительством Татарстана и компанией Uros, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов провел встречу с акимом Актюбинской области Казахстана Ондасыном Уразалиным в казанском Кремле. Он отметил, что татарстано-казахстанский товарооборот за последние 2 года превысил 700 млн долларов. При этом есть потенциал для доведения этого показателя до 1 млрд долларов.

