Суд принял вывод экспертизы, что Павел Устинов не хватал за руки росгвардейца

Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд в первой инстанции.

Кроме того, Мосгорсуд также огласил выводы эксперта, который не нашел применения насилия Устиновым к сотруднику Росгвардии на акции 3 августа. «Эксперт не нашел подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии», — говорится в материалах дела. Экспертиза была проведена по инициативе защиты и в суде первой инстанции не исследовалась.

Также потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин ответил на дополнительные вопросы прокурора. «Этот человек был одет соответствующим образом, выкрикивал определенные лозунги, мы заприметили его в толпе и целенаправленно шли к нему», — передает ТАСС слова потерпевшего.

Помимо этого, Лягин пожаловался на моральное давление в рамках дела Павла Устинова. Он рассказал, что ей подвергается и он, и подсудимый. Росгвардеец назвал это травлей в социальных сетях.

Прокурор попросила приговорить Павла Устинова к условному сроку. «Изменить приговор районного суда и назначить наказание в 3 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года», — сказала она.

26 сентября Мосгорсуд рассматривал жалобу защиты актера и апелляционного представления Генеральной прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову. Заседание перенесли на 30 сентября для ознакомления с видео момента задержания.