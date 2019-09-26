Потерпевший по делу омоновец счел наказание для Устинова слишком суровым

Потерпевший по делу Павла Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин считает, что наказание для актера в виде лишения свободы на 3,5 года слишком суровое. Однако он настаивает на его виновности.

«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — сказал он.

Сам актер вину не признает, он заявил, что не причинял никакого вреда бойцу ОМОНа и 3 августа на акции оказался случайно.

Кроме того, представитель прокуратуры попросил суд изменить приговор Павлу Устинову и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

«Прокуратура считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: данные о личности осужденного, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье, ранее не судим. Также суд не рассмотрел возможность переквалификации статьи, по которой квалифицируется преступление, на менее тяжкую. В связи с этим замгенпрокурора просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры Анастасию Звереву.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты актера и апелляционного представления Генеральной прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову. Заседание перенесли на 30 сентября для ознакомления с видео момента задержания.

Ранее сообщалось, что актер Павел Устинов вышел из СИЗО. А следователь Ярослав Заварзин, который вел это дело, подал рапорт об отставке.