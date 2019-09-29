МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре 30 сентября

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 8.00 до 18.00 30 сентября.

По информации Гидрометцентра РТ, в этот период местами по территории Татарстана и в Казани ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе в Татарстан придет потепление до +19 градусов. В понедельник, 30 сентября, в республике пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем от +8 до +13 градусов.