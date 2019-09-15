МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 16 сентября

ГУ МЧС РФ по РТ выпустило предупреждение об интенсивности метеорологического явления с 5:00 до 18:00 16 сентября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.