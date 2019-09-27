В Татарстане на следующей неделе потеплеет до +19 градусов

На следующей неделе в Татарстан придет потепление до +19 градусов.

Так, в понедельник, 30 сентября, в республике пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем от +8 до +13 градусов. 1 и 2 октября ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура воздуха составит 4—9 градусов, днем — до 19 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ранее синоптики сообщили, что с пятницы регионы Приволжского федерального округа попадут под влияние антициклона, облаков станет меньше, осадков не ожидается, начнет постепенно теплеть. 29 сентября практически всю территорию ПФО охватит антициклон, будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздух на севере ожидается от плюс четырех до плюс девяти градусов, а в южных — от плюс 10 до плюс 15.