14 команд стали победителями школьного хакатона в рамках конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

Победителями в разных номинациях в специальном школьном хакатоне в рамках всероссийского конкурса для IТ-специалистов «Цифровой прорыв», который проходит в Казани, стали 14 команд.

Всего в конкурсе приняли участие около 500 учащихся школ Татарстана и 100 команд, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».



Команды соревновались в двух возрастных номинациях — «Юниоры» (8—9-й класс) и «Профиль» (10—11-й класс).

«В каждой из них были определены по два призовых места в направлениях «Админтрек», «Бизнестрек», «Роботрек» и «Кодтрек». Кроме того, в каждой из номинаций были выделены по три лучших команды, набравшие больше всего очков в командном зачете», — пояснили организаторы.

Призовой фонд школьного хакатона составил 550 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Максим Акимов и президент Татарстана Рустам Минниханов подведут итог всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Церемония закрытия конкурса пройдет сегодня, 29 сентября.