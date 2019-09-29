На подведение итогов «Цифрового прорыва» приедет вице-премьер РФ Максим Акимов

Вице-премьер России Максим Акимов и президент Татарстана Рустам Минниханов подведут итог всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв».

Церемония закрытия конкурса пройдет сегодня, 29 сентября.



Финал конкурса проходит в Казани по 29 сентября в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.



Напомним, что на открытии финала конкурса также присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Подробнее о событии — в материале «Реального времени».

