Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера и президента России Владимира Путина.

Автор петиции напомнил о расшифровке разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которого украинский президент «заигрывал» с визави, «согласовывал позиции по некотором уголовным делам» и критиковал лидеров стран ЕС и бывшего посла США.

Петиция была создана 28 сентября и пока набрала не больше 100 голосов, пишет ТАСС.

Ранее возник скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского. Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора, из которой следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена на Украине.



Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. По ее мнению, поведение американского лидера во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Также Пелоси обвинила Россию в причастности к скандалу вокруг разговора.