Госдума о причастности РФ к скандалу с разговором лидеров США и Украины: «Американцы пытаются отвлечь внимание»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что США пытаются отвлечь внимание заявлением спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелос. По ее словам, Россия причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

«Вся эта шумиха, которая поднялась из-за этого разговора связана с тем, что американская общественность пытается отвлечь внимание... от действительного важного эпизода участия семьи Байденов в коррупционных схемах на Украине», — цитирует депутата RT.

Ранее администрация президента США опубликовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена на Украине.

Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. По ее мнению, поведение американского лидера во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. И это лишь одна из причин импичмента.