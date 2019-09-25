Белый дом опубликовал разговор Трампа и Зеленского, из-за которого началась процедура импичмента лидера США

Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.



Из расшифровки разговора следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена.

Ранее Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. По ее мнению, поведение американского лидера во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. И это лишь одна из причин импичмента.

Сам Трамп удивился, что процедуру хотят начать, не ознакомившись с расшифровкой переговоров с Зеленским, и назвал действия демократов очередным этапом «охоты на ведьм». Президент США уверен, что демократы проиграют следующие выборы.