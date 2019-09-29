Умер первый президент Крыма

Фото: ru.wikipedia.org / Qırım Haber Ajansı

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет. О смерти сообщила его дочь Марианна.

Меньшиков скончался в больнице в Московской области, передает «Интерфакс».

Ранее, 1 сентября, Мешков перенес инсульт в Турции, куда он приехал с супругой на отдых. Его на сутки вводили в искусственную кому. В Подмосковье его доставили 16 сентября, при этом у Мешков диагностировали воспаление легких.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Крыма с февраля 1994 по март 1995 года. После этого должность была упразднена. Мешков активно выступал за сближение республики с Россией, вплоть до присоединения, а в 2011 его депортировали в Россию по инициативе СБУ.

Напомним, накануне ушел из жизни знаменитый режиссер Марк Захаров.