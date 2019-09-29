Песошин поздравил татарстанцев с Днем машиностроителя

Пресс-служба президента Татарстана опубликовала поздравление премьер-министра республики Алексея Песошина в честь Дня машиностроителя.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что в машиностроительном секторе Татарстана работают более 3 тысяч промышленных предприятий, в целом в отрасли занято порядка 120 тыс.человек.

— Машиностроение было и остается ключевой отраслью и основой промышленного потенциала Республики Татарстан. От уровня его развития зависят важнейшие показатели валового регионального продукта, развитие социальной инфраструктуры, уровень экологической безопасности в высокотехнологичном производстве на территории республики, — говорится в поздравлении.

Напомним, на этой неделе Песошина также вновь избрали главой совета директоров «Татэнергосбыта». На заседании совета директоров под его руководством в тот день назвали основных должников по электроэнергии в Татарстане.