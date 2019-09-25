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«Татэнергосбыт» назвал самых злостных неплательщиков — среди них две силовых структуры

19:43, 25.09.2019
«Татэнергосбыт» назвал самых злостных неплательщиков — среди них две силовых структуры

Сегодня на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыта» руководство компании назвало наиболее проблемных потребителей электроэнергии. Среди таких неплательщиков, по сообщению пресс-службы компании, оказались подразделения УФСИН (Управления федеральной службы исполнения наказаний) и предприятия Минобороны, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Также к проблемным потребителям отнесли Казанский завод синтетического каучука (на предприятии введено конкурсное производство, для него уже нашли инвестора), ООО «ЭНЕРГОПАРТНЕР», «Бавлыводоканал», «Тетюши-Водоканал», «Алексеевскводоканал» и «Осиновские инженерные сети» Зеленодольского муниципального района.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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