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Промышленность

Песошина вновь избрали главой совета директоров АО «Татэнергосбыт»

19:04, 25.09.2019
Песошина вновь избрали главой совета директоров АО «Татэнергосбыт»
Фото: prav.tatarstan.ru

Сегодня в Доме правительства РТ состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Татэнергосбыт». На заседании председателем совета директоров единогласно избрали премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Заместитель директора по экономике и финансам АО «Татэнергосбыт» Ильсияр Гимазетдинова ознакомила членов Совета директоров с итогами деятельности компании за I полугодие текущего года. По ее словам, в Татарстане наблюдается рост потребления электроэнергии, динамика по отношению к прошлому году составила 101,9%. Выручка компании за 1 полугодие 2019 года составила 34,5 млрд рублей, что на 11% выше прошлого года.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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