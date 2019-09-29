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В России вступило в силу постановление о новом документе для приема на работу

11:25, 29.09.2019
В России вступило в силу постановление о новом документе для приема на работу
Фото: pixabay.com

С 29 сентября, в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Теперь вместо бумажного свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в список включен аналогичный электронный документ.

Соответствующее постановление опубликовали 10 дней назад, сегодня оно вступило в силу.

Новый документ содержит те же данные, что и обычный СНИЛС. Получить его можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или госуслуг, так и в территориальном управлении Пенсионного фонда или МФЦ. Бумажные СНИЛС, выданные ранее, при этом сохраняют силу.

Ранее стало известно, что в России могут ввести единую базу плательщиков за ЖКУ.

Общество
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