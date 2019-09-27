В России могут ввести единую базу плательщиков за ЖКУ

Минстрой РФ и депутаты Госдумы прорабатывают документ, который позволит создать единую электронную базу персональных данных плательщиков за коммунальные услуги.

В систему могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН, пишут «Известия». Система должна появиться к апрелю 2020 года.

На сегодня структуры ЖКХ не имеют полного списка данных о клиентах. Тем временем с 1 октября вступает в силу закон, который не даст подавать в суд на неплательщиков без полного набора данных.

Для исков против неплательщиков коммунальных услуг действует отсрочка на полгода. За этот период предполагается ликвидировать пробел, связанный с отсутствием порядка получения персональных данных, рассказал ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук