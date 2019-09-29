В ДТП в Китае погибли свыше 35 человек

Автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком на скоростном шоссе в китайской провинции Цзянсу. В результате аварии 36 человек погибли на месте происшествия, еще столько же получили травмы различной степени тяжести.

Всего в автобусе в этот момент находились 69 человек. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, причиной опасного маневра автобуса, по данным предварительного расследования, стало лопнувшее переднее колесо.

Напомним, на минувшей неделе в турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 22 гражданина России.