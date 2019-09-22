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В российском посольстве уточнили количество пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

06:56, 22.09.2019
В российском посольстве уточнили количество пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Фото: torange.biz

Посольство России в Анкаре уточнило данные о россиянах, пострадавших в результате ДТП в турецкой Анталье. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 22 гражданина России.

По данным ведомства, семь человек отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт, после чего они вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи. В настоящее время в больницах остаются восемь туристов, угрозы их жизням нет, говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье в субботу. В результате 14 граждан РФ пострадали.

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