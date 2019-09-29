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Альметьевская команда КВН прошла в финал Высшей лиги

06:19, 29.09.2019
Альметьевская команда КВН прошла в финал Высшей лиги
Фото: instagram.com/kvn_tatneft/

Команда КВН «Сборная «Татнефти» по результатам состоявшейся накануне игры прошла в финал Высшей лиги КВН-2019. Об этом команда рассказала в своем Instagram.

Соперниками команды в полуфинале стали «Волжане» (Самара), «НАТЕ» (Брюховецкая), «Такая история» (Орел), «Борцы» (Сургут). Помимо «Сборной «Татнефти» в финал Высшей лиги КВН по итогам этой игры вышли «Борцы».

Второй полуфинал Высшей лиги ожидается 8 октября. Кроме того, в рамках проекта «КВНу — 58» пройдет третий, утешительный полуфинал.

Напомним, этим летом «Сборная «Татнефти» выиграла спецприз «Президентский КиВиН» в рамках фестиваля «Голосящий КиВиН».

ОбществоКультура Татарстан
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