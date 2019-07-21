Альметьевская команда КВН выиграла «Президентский КиВиН»
В Светлогорске Калининградской области завершился фестиваль «Голосящий КиВиН». Команда КВН из Альметьевска «Сборная Татнефти» выиграла «Президентский КиВиН».
Самый молодой участник команды Султан Нугайбеков рассказал о победе на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее нападающий ЦСКА Иван Телегин поддержал альметьевскую команду КВН в эфире Первого канала.ТехнологииМедиаОбществоТелекоммуникации Татарстан
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