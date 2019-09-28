Режиссера Леонида Хейфеца увезли в больницу после нападения на фельдшера

Фото: скриншот

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео того, как народного артиста России режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера.

Ранее СМИ сообщили, что Хейфецу вызвали скорую помощь. Когда приехавшая к ему фельдшер попыталась измерить режиссеру давление, тот ударил ее ножом в ногу. Причины происшествия уточняются.

Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России.