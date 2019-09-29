Аналитики назвали топ-10 марок по объему рынка кроссоверов с пробегом в России

По итогам января — августа 2019 года Toyota возглавила рейтинг марок по продажам поддержанных внедорожников и кроссоверов. За указанный период времени было перепродано 82,7 тыс. автомобилей.

На втором месте идет Nissan — 74,8 тыс. Тройку замыкает Lada (70 тыс.).

В топ-10 также вошли Chevrolet (55 тыс.), Mitsubishi (48,3 тыс.), Hyundai (36,8 тыс.), KIA (34,5 тыс.), BMW (29,5 тыс.), Volkswagen (28,3 тыс.) и УАЗ (27,3 тыс. шт), передает агентство «Автостат».

В целом за восемь месяцев объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом составил 780,8 тыс. экземпляров.

Ранее Татарстан стал регионом с самыми «молодыми» подержанными авто.