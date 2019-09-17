Татарстан стал регионом с самыми «молодыми» подержанными авто

Портал «Авто.ру» составил рейтинг регионов по данным вторичного рынка автомобилей. В Татарстане на продажу выставлены самые «молодые» машины.

Средний возраст авто с пробегом в республике составляет 8 лет и 5 месяцев, передает «Российская газета». В число «молодых» регионов также входят Москва и Подмосковье (9 лет и 3 месяца), Удмуртия, Чечня, Пермский край и Самарская область (9 лет и 4 месяца), а также Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 лет и 6 месяцев).

Также в рейтинг попали данные о ценах на подержанные машины. Самые дешевые авто представлены в Курганской области (313,2 тысячи рублей). А самые высокие цены на Сахалине — 725,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 9-е место в России по объему рынка автомобилей с пробегом по итогам 7 месяцев 2019 года.

