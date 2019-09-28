На Волжском водозаборе в Казани стартовали сварочные работы и монтаж запорной арматуры

В Казани на Волжском водозаборе, где в данный момент ведется внеплановый ремонт узловой запорной арматуры, стартовали сварочные работы по установке фланцевых соединений и монтаж нового участка водопровода запорной арматуры.

Как отмечает пресс-служба мэрии города, ремонт идет по графику без срывов, водоснабжение планируется восстановить к утру 29 сентября. До конца дня предстоит завершить сварочные работы и монтаж участка водовода.

Параллельно «Водоканал» проводит работы на других участках: идет ремонт 12 запорных арматур, замена более 30 пожарных гидрантов, замена и ремонт системы автоматики насосного оборудования.

Ранее с 5 утра сегодняшнего дня на Волжском водозаборе в Казани начались работы по демонтажу неисправной задвижки: резка крепежа, демонтаж крышек, резка корпуса. Непосредственно к демонтажу приступили в 8.30 утра.

Напомним, из-за работ, связанных с этой задвижкой, в Казани пришлось отключить воду в четырех районах города более чем на 30 часов. В пресс-службе мэрии подчеркивают, что все работы идут по графику без срывов.