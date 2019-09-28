В мэрии рассказали о ходе ремонтных работ, из-за которых в районах Казани отключили воду

С 5 утра сегодняшнего дня на Волжском водозаборе в Казани начались работы по демонтажу неисправной задвижки: резка крепежа, демонтаж крышек, резка корпуса. Непосредственно к демонтажу приступили в 8.30 утра.

Напомним, из-за работ, связанных с этой задвижкой, в Казани пришлось отключить воду в четырех районах города более чем на 30 часов. В пресс-службе мэрии подчеркивают, что все работы идут по графику без срывов.

С 10 вечера вчерашнего дня до 5 утра этого дня проводились работы по спуску воды в сетях.

Напомним, что в районах, где отключили воду, сегодня курсируют автоцистерны с водой.