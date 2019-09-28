В августе клиенты забрали почти $1 млрд из российских банков

По итогам августа клиенты пяти крупнейших банков России забрали со своих валютных счетов и депозитов почти $1 млрд. Это связано с действиями США.

Больше всего денег забрали из Сбербанка — $416 млн. Далее в рейтинге по оттоку капитала идут «Газпромбанк» ($156 млн), «Альфа-банк» ($146 млн), «Райффайзенбанк» ($130 млн), ВТБ ($57 млн), сообщает Forbes со ссылкой на данные Frank RG.

Журнал отмечает, что в целом ситуация с оттоком валюты сразу во всех пяти крупных банках нехарактерна для последнего времени, когда население вкладывалось в валюту. Например, в июне ни в одном из этих банков не было оттока валюты.



Ранее сообщалось, что доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение и составила 44,3%.