Доля Сбербанка снизилась на рынке вкладов физических лиц

Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение и составила 44,3%.

Из отчетов банка следует, что в начале года его доля составляла 45,1%, а в январе прошлого года — 46,1%. Однако, со снижением числа вложений россиян увеличился объем их вкладов в банк, составивший 13,17 трлн рублей, что на 1% больше показателя в начале 2019 года, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, дело в том, что россияне начали искать банки с большей доходностью. Оказывается, по срочным вкладам на год в размере 50 тыс. рублей Сбербанк платит 4,75% годовых, Альфа-банк — 5,6%, Росбанк — 5,8%, ВТБ — 6,35%, «Открытие» — 6,45%, Газпромбанк — 6,6%.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют снижение Центробанком еще раз за этот год ключевой ставки. По их словам, на подобный исход указывают динамика инфляции и слабый рост экономики.